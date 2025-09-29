Ричмонд
Ural Mash: Гендиректор Облкоммунэнерго Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Генеральный директор компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, что он перестал выходить на связь около месяца назад, аналогичная ситуация наблюдается с директором департамента развития туризма Эльмирой Тукановой.

Источник: Life.ru

«Заместитель гендира Михаил Гук не знает, появляется ли его начальник на работе — с ним связь не держит», — говорится в публикации.

По имеющимся сведениям, неделю назад в головном офисе энергетической компании проводились следственные мероприятия. В настоящее время мобильный телефон Дмитрия Буданова не активен, а его страницы в социальных сетях не обновляются уже около месяца.

Напомним, ранее был задержан уральский предприниматель Алексей Бобров, который является владельцем энергетической компании «Облкоммунэнерго». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. У олигарха нашли элитную недвижимость на сумму более 2 млрд рублей. Подробнее об этом деле — в материале Life.ru.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.