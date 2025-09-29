Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова.
«Чемезов задержан главным Следственным управлением», — сказала собеседница агентства.
Адвокат Кириллова: задержан бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова.
«Чемезов задержан главным Следственным управлением», — сказала собеседница агентства.