Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Адвокат Кириллова: задержан бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов.

Источник: ФедералПресс / Полина Зиновьева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова.

«Чемезов задержан главным Следственным управлением», — сказала собеседница агентства.