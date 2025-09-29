На трассе в Ростовской области произошло ДТП, водитель погиб на месте

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП погиб 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в ночь на 28 сентября в Октябрьском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением и наехал на центральное бетонное ограждение.
После случившегося детали начали выяснять правоохранители. Автовладельцев просят быть осторожными за рулем. Нужно придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.