Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщают региональные СМИ.

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщают региональные СМИ.

По данным источников, задержание связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК».

25 сентября Чемезова отстранили от должности после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», пишет E1.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве.

В августе правоохранители задержали в Москве бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. По данным журналистов, его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что Бойченко причастен к хищению более 120 миллионов рублей.