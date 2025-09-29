Ричмонд
Бывший вице-губернатор российского региона задержан за мошенничество

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан, пишет E1.

Накануне он был вызван на допрос.

«Если меня задержат, дети останутся без надзора. Я специально уволился, чтобы детей в школу возить и забирать их, продукты в магазине покупать. Если меня выключат из этого процесса, то что будет с детьми?» — говорил ранее Чемезов.

При этом он отмечал, что не может не пойти на допрос, потому что нужно соблюдать закон.

Чемезов проходит по делу о мошенничестве, которое связано с олигархами Биковым и Бобровым.

