Бывший вице-губернатор российского региона задержан за мошенничество

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан, пишет E1.
Накануне он был вызван на допрос.
«Если меня задержат, дети останутся без надзора. Я специально уволился, чтобы детей в школу возить и забирать их, продукты в магазине покупать. Если меня выключат из этого процесса, то что будет с детьми?» — говорил ранее Чемезов.
При этом он отмечал, что не может не пойти на допрос, потому что нужно соблюдать закон.
Чемезов проходит по делу о мошенничестве, которое связано с олигархами Биковым и Бобровым.
