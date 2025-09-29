«Прямо на парковке престижного отеля под камерами». Белорусских блогеров ограбили в Испании и Италии, а полиция развела руками

Полиция не помогла белорусским блогерам, ограбленным в Испании и Италии, рассказали на ОНТ.
В сюжете о своих неудачах в отпуске рассказали блогеры из Беларуси. Людмила Смокот отправилась в Европу на каникулы с друзьями, но встретила лишь неприятности. Прямо на парковке престижного отеля в Милане под камерами видеонаблюдения белорусских гостей обворовали. Неизвестные разбили стекло авто и забрали все ценности, в том числе документы.
Похожая ситуация произошла с другими белорусскими блогерами в Барселоне. Авто на местных номерах ограбили, разбив стекло, на охраняемой стоянке, и снова все ценности улетучились. В багажнике у белорусов были чемоданы с брендовыми обновками и дорогие гаджеты. В какой-то момент была надежда найти хотя бы устройства по локатору. Но навигатор привел в район мигрантов вблизи с блошиным рынком.
Согласно официальной информации, криминальная статистика в Европе растет, а процент раскрываемости падает. Например, в той же Испании только в 10% случаев автомобильных воров полиция находит, но имущество практически никогда не возвращают туристам.
Белорусам повезло лишь найти свои документы в ближайших от места ограбления кустах. В остальном же пришлось уехать домой ни с чем.
