«Прямо на парковке престижного отеля под камерами». Белорусских блогеров ограбили в Испании и Италии, а полиция развела руками

Похожая ситуация произошла с другими белорусскими блогерами в Барселоне. Авто на местных номерах ограбили, разбив стекло, на охраняемой стоянке, и снова все ценности улетучились. В багажнике у белорусов были чемоданы с брендовыми обновками и дорогие гаджеты. В какой-то момент была надежда найти хотя бы устройства по локатору. Но навигатор привел в район мигрантов вблизи с блошиным рынком.