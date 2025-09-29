Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прямо на парковке престижного отеля под камерами». Белорусских блогеров ограбили в Испании и Италии, а полиция развела руками

В Испании и Италии полиция не помогла ограбленным белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Полиция не помогла белорусским блогерам, ограбленным в Испании и Италии, рассказали на ОНТ.

В сюжете о своих неудачах в отпуске рассказали блогеры из Беларуси. Людмила Смокот отправилась в Европу на каникулы с друзьями, но встретила лишь неприятности. Прямо на парковке престижного отеля в Милане под камерами видеонаблюдения белорусских гостей обворовали. Неизвестные разбили стекло авто и забрали все ценности, в том числе документы.

Похожая ситуация произошла с другими белорусскими блогерами в Барселоне. Авто на местных номерах ограбили, разбив стекло, на охраняемой стоянке, и снова все ценности улетучились. В багажнике у белорусов были чемоданы с брендовыми обновками и дорогие гаджеты. В какой-то момент была надежда найти хотя бы устройства по локатору. Но навигатор привел в район мигрантов вблизи с блошиным рынком.

Согласно официальной информации, криминальная статистика в Европе растет, а процент раскрываемости падает. Например, в той же Испании только в 10% случаев автомобильных воров полиция находит, но имущество практически никогда не возвращают туристам.

Белорусам повезло лишь найти свои документы в ближайших от места ограбления кустах. В остальном же пришлось уехать домой ни с чем.

Между тем белоруска Арина Соболенко сказала, чья беременность ее очень порадовала: «Очень счастлива».

А еще мы писали, что яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».