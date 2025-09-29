Ричмонд
Жительница Югры после общения с лжесиловиком перевела мошенникам 4,5 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 74-летняя жительница Нефтеюганска, поверив лжесиловику и лжебанкиру, перевела на «безопасный» счет 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсионерка из Нефтеюганска, поверив дистанционным мошенникам, перевела на “безопасный” счет 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — сказано в сообщении.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску обратилась 74 летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем силовых структур, и сообщил о совершении от имени женщины перевода 700 тыс. рублей на финансирование запрещенной организации. Чтобы убедить югорчанку в правдивости своих слов, мошенник отправил ей фотографию поддельного удостоверения и документа, якобы подтверждающего перевод денег. Затем женщине позвонил «сотрудник банка» и убедил ее снять все деньги, а затем перевести их на «безопасный» счет.