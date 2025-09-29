Жительница Югры после общения с лжесиловиком перевела мошенникам 4,5 млн рублей

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску обратилась 74 летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем силовых структур, и сообщил о совершении от имени женщины перевода 700 тыс. рублей на финансирование запрещенной организации. Чтобы убедить югорчанку в правдивости своих слов, мошенник отправил ей фотографию поддельного удостоверения и документа, якобы подтверждающего перевод денег. Затем женщине позвонил «сотрудник банка» и убедил ее снять все деньги, а затем перевести их на «безопасный» счет.