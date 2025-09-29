В Любанском районе подросток попал в больницу после «коктейля» из шампуня, парфюма, кетчупа и слюны

Проигравшему предложили выпить смесь из кофе, кетчупа, шампуня, слюны и парфюма. Уже после нескольких глотков подросток почувствовал ухудшение самочувствия и обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован с диагнозом «отравление веществом не медицинского назначения». Угрозы для жизни нет.