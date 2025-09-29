Ричмонд
В Любанском районе подросток попал в больницу после «коктейля» из шампуня, парфюма, кетчупа и слюны

17-летний студент одного из колледжей в Любанском районе оказался в больнице после неудачного розыгрыша. Инцидент произошел в начале сентября во время встречи одногруппников, где парни играли в карты на желания, сообщает пресс-служба СК.

Источник: Смартпресс

Проигравшему предложили выпить смесь из кофе, кетчупа, шампуня, слюны и парфюма. Уже после нескольких глотков подросток почувствовал ухудшение самочувствия и обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован с диагнозом «отравление веществом не медицинского назначения». Угрозы для жизни нет.

По факту случившегося работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников.

Следственный комитет напомнил, что употребление несъедобных веществ может вызвать тяжелые последствия — от интоксикации до повреждения внутренних органов.