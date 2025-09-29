22-летний водитель «БМВ» насмерть разбился в аварии в Воронежской области

Согласно предварительной информации, в аварии был задействован один автомобиль — «БМВ-316». Приблизительно в 00.15 на 9 километре дороги «Россошь — с. Нижний Карабут» его водитель, 22-летний житель Россошанского района, не справился с управлением — машина на скорости выехала на встречную обочину, а затем съехала в кювет и перевернулась.