22-летний водитель «БМВ» насмерть разбился в аварии в Воронежской области

Согласно предварительной информации, в аварии был задействован один автомобиль — «БМВ-316». Приблизительно в 00.15 на 9 километре дороги «Россошь — с. Нижний Карабут» его водитель, 22-летний житель Россошанского района, не справился с управлением — машина на скорости выехала на встречную обочину, а затем съехала в кювет и перевернулась.
В результате аварии сам водитель иномарки получил травмы, от которых скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Его пассажир, 18-летний местный житель, с ранениями различной степени тяжести доставлен в больницу.
По факту аварии с тяжелыми последствиями полиция начала проверку.