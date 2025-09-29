В Кошкинском районе задержан мужчина с крупной партией марихуаны

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, изъятое вещество направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Самарской области. Согласно результатам исследования, масса изъятой марихуаны составила более 126 граммов, что по закону относится к крупному размеру. Экспертиза также подтвердила наличие запрещённых веществ в организме мужчины.