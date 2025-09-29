В Кошкинском районе задержан мужчина с крупной партией марихуаны

В Кошкинском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по самарской области.
Инцидент произошёл в селе Новое Фейзуллово, где инспекторы ДПС остановили для проверки документы автомобиля Lada Largus. Во время проверки внимание полицейских привлекло нервное поведение пассажира. Мужчина, 1981 года рождения, согласился пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения.
При личном досмотре в кармане его шорт сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Задержанный, ранее судимый житель Татарстана, признался, что изготовил марихуану из дикорастущей конопли для личного употребления.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, изъятое вещество направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Самарской области. Согласно результатам исследования, масса изъятой марихуаны составила более 126 граммов, что по закону относится к крупному размеру. Экспертиза также подтвердила наличие запрещённых веществ в организме мужчины.
В отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ. Кроме того, следственным отделением ОМВД по Кошкинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков в крупном размере). Расследование продолжается.