ФСБ задержала шеф-повара, которая хотела отравить военных РФ

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе сотрудничавшую с военной разведкой Украины женщину-повара. Ее подозревают в подготовке отравления российских военнослужащих и передаче данных о кораблях Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ФСБ, задержанная в сентябре 2023 года через мессенджер WhatsApp, установила контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Фигурантка направила представителям украинской разведки фотографии мест стоянки кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. Эти сведения, по информации ФСБ, впоследствии использовались ВСУ для планирования ракетных атак. Помимо этого, работая шеф-поваром в одном из севастопольских заведений общепита, женщина готовилась отравить российских военнослужащих.
Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемая заключена под стражу.
Федеральная служба безопасности предупреждает, что спецслужбы Украины активно вербуют людей для диверсий и терактов, но все преступные замыслы раскрываются, а пособники получают длительные тюремные сроки. Ведомство призывает граждан к бдительности и рекомендует по возможности воздерживаться от общения с незнакомыми контактами в Telegram и WhatsApp.