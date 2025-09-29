Ричмонд
ФСБ задержала шеф-повара, которая хотела отравить военных РФ

В Севастополе задержали агента украинской разведки. Работая в сфере общепита, она планировала массовое отравление российских военных и передавала данные о дислокации кораблей Черноморского флота.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе сотрудничавшую с военной разведкой Украины женщину-повара. Ее подозревают в подготовке отравления российских военнослужащих и передаче данных о кораблях Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, задержанная в сентябре 2023 года через мессенджер WhatsApp, установила контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Фигурантка направила представителям украинской разведки фотографии мест стоянки кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. Эти сведения, по информации ФСБ, впоследствии использовались ВСУ для планирования ракетных атак. Помимо этого, работая шеф-поваром в одном из севастопольских заведений общепита, женщина готовилась отравить российских военнослужащих.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемая заключена под стражу.

Федеральная служба безопасности предупреждает, что спецслужбы Украины активно вербуют людей для диверсий и терактов, но все преступные замыслы раскрываются, а пособники получают длительные тюремные сроки. Ведомство призывает граждан к бдительности и рекомендует по возможности воздерживаться от общения с незнакомыми контактами в Telegram и WhatsApp.