ФСБ задержала шеф-повара, которая хотела отравить военных РФ

Федеральная служба безопасности предупреждает, что спецслужбы Украины активно вербуют людей для диверсий и терактов, но все преступные замыслы раскрываются, а пособники получают длительные тюремные сроки. Ведомство призывает граждан к бдительности и рекомендует по возможности воздерживаться от общения с незнакомыми контактами в Telegram и WhatsApp.