В Могилевском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся: его задержали по горячим следам

В воскресенье утром вблизи д. Брыли с признаками наезда автомобилем обнаружено тело 57-летнего велосипедиста. Водитель с места происшествия скрылся. В течение нескольких часов фигуранта установили и задержали на территории Минской области. Им оказался 33-летний житель Пуховичского района. Мужчина совершил наезд, находясь за рулем грузовика Iveco. Водитель более 20 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения по линии ГАИ, два раза лишался права управления за нетрезвое вождение.
Госавтоинспекция напоминает, что при совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте, по возможности оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к делу, сообщить о произошедшем в милицию и медикам.
Как отметили правоохранители, не всегда при наезде на пешехода или велосипедиста виновным признают водителя. Однако оставление места ДТП — это отягчающее обстоятельство. Учитывая проводимые сотрудниками милиции мероприятия и используемые технологии, в 100% случаев скрывшихся задерживают.
В осенне-зимний период возрастает количество наездов на уязвимых участников дорожного движения. Пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности в темноте обязательно нужно обозначать себя светоотражающими элементами. Водителям необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, особенно при движении вблизи населенных пунктов.