В Могилевском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся: его задержали по горячим следам

В воскресенье утром вблизи д. Брыли с признаками наезда автомобилем обнаружено тело 57-летнего велосипедиста. Водитель с места происшествия скрылся. В течение нескольких часов фигуранта установили и задержали на территории Минской области. Им оказался 33-летний житель Пуховичского района. Мужчина совершил наезд, находясь за рулем грузовика Iveco. Водитель более 20 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения по линии ГАИ, два раза лишался права управления за нетрезвое вождение.