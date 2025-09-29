В Самаре эвакуировали школу № 81 из-за сообщения о минировании

В понедельник, 29 сентября 2025 года, в Самаре эвакуировали одно из учебных заведений. Речь идет о школе № 81. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Сообщение о минировании поступило в школу № 81. Всех детей вывели», — рассказала самарчанка.
Официально информацию пока никто не комментировал. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Виновникам может грозить штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. В таких случаях обязательно проводится проверка, на место выезжают оперативные службы.