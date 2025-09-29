Бывшего вице-губернатора Чемезова подозревают в мошенничестве

Адвокат Мария Кириллова, также участвующая в защите бывшего чиновника, подтвердила задержание Чемезова. По ее словам, время судебного заседания по вынесению меры пресечения не назначено, понятно лишь, что это произойдет сегодня или завтра. Она уточнила, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к печальным последствиям.