Бывшего вице-губернатора Чемезова подозревают в мошенничестве

«В протоколе задержания действительно указано мошенничество, но при этом предмет подозрения не разъяснен, то есть, что именно, мы пока не понимаем», — сказали в компании.
Адвокат Мария Кириллова, также участвующая в защите бывшего чиновника, подтвердила задержание Чемезова. По ее словам, время судебного заседания по вынесению меры пресечения не назначено, понятно лишь, что это произойдет сегодня или завтра. Она уточнила, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к печальным последствиям.
По данным адвоката, Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро.
Супруга бывшего чиновника Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Счета всей семьи, том числе, у всех ближних родственников, заблокированы.
Ранее стало известно, что Олега Чемезова задержали после допроса.
25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт.
Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО «Облкоммунэнерго», которое ранее перешло под контроль «Корпорации СТС», связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым.
Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003−05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.