В Москве ликвидировали типографию, где подделывали документы мигрантам

Она пояснила, что один из задержанных выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. Оперативники задержали его при проведении «проверочной закупки» в одном из кафе на Ярославском шоссе. «В ходе обыска в арендованной им квартире сотрудники полиции обнаружили нелегальную мини-типографию. Там же находился соучастник фигуранта — иностранец, который изготавливал бланки. Изъята оргтехника для печати и ламинирования, а также более 50 фиктивных документов, в числе которых водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты», — добавила представитель ведомства.