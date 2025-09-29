Ричмонд
В Москве ликвидировали типографию, где подделывали документы мигрантам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали нелегальную мини-типографию, где делали поддельные документы для мигрантов, трое подозреваемых задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа столицы задержали троих участников организованной группы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что один из задержанных выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. Оперативники задержали его при проведении «проверочной закупки» в одном из кафе на Ярославском шоссе. «В ходе обыска в арендованной им квартире сотрудники полиции обнаружили нелегальную мини-типографию. Там же находился соучастник фигуранта — иностранец, который изготавливал бланки. Изъята оргтехника для печати и ламинирования, а также более 50 фиктивных документов, в числе которых водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты», — добавила представитель ведомства.

В результате дальнейшей работы оперативники задержали третьего сообщника, который работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам для дальнейшей реализации.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Задержанные арестованы. Силовики провели рейды в ряде хостелов. «Выявлены 19 иностранных граждан, которые находились в Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ», — сказала Волк.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

