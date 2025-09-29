Ричмонд
Смертельная авария в Приднестровье: Автомобиль врезался в электропору, забор, а затем в деревья — водитель погиб на месте, пять пассажиров оказались в больнице

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

Источник: МВД Приднестровья

В ночь на 28 сентября 24-летний молодой человек на «БМВ» не справился с управлением. Он ехал по улице Ленина в сторону Бендер. Машина выехала за пределы проезжей части и последовательно врезалась в электроопору, забор жилого дома, а затем в деревья — грушу и орех, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

От полученных травм водитель скончался на месте. В салоне находились пять пассажиров, все они получили травмы, одному из них 17 лет. По предварительным данным, двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.