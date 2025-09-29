Ричмонд
Мать и сын погибли при пожаре в Поставах

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах при пожаре в многоквартирном доме погибли мать с сыном. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Источник: БЕЛТА

Спасателям 28 сентября в 17.50 поступило сообщение о задымлении в квартире на улице Советской. Когда расчеты МЧС прибыли на место, из окон расположенной на первом этаже квартиры шел дым. Пожарные в не охваченной огнем комнате на диване обнаружили сына хозяйки, мужчину 1970 года рождения, а в соседней комнате на кресле и саму женщину 1948 года рождения. Пострадавших вынесли из помещения и передали медикам, которые после осмотра констатировали смерть обоих.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил имущество в квартире, дымом закоптило стены и потолок. По факту пожара проводится проверка, причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. −0-