Мать и сын погибли при пожаре в Поставах

Спасателям 28 сентября в 17.50 поступило сообщение о задымлении в квартире на улице Советской. Когда расчеты МЧС прибыли на место, из окон расположенной на первом этаже квартиры шел дым. Пожарные в не охваченной огнем комнате на диване обнаружили сына хозяйки, мужчину 1970 года рождения, а в соседней комнате на кресле и саму женщину 1948 года рождения. Пострадавших вынесли из помещения и передали медикам, которые после осмотра констатировали смерть обоих.