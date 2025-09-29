После гибели семилетней девочки при пожаре в Маслянино возбудили уголовное дело

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара в частном доме в рабочем поселке Маслянино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 22 сентября 2025 года в Маслянино произошло возгорание в одной из квартир двухквартирного жилого дома. В огне погибла семилетняя девочка. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.