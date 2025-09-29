Бывший студент с ножом напал на преподавателей в архангельском техникуме

В Архангельске 18-летний бывший студент напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства и экономики. Обе женщины госпитализированы. По данным телеграм-канала Baza, ранение также получил один из студентов.
Как пишет Baza, предполагаемым мотивом нападения стала месть за недавнее отчисление. Обезвредить нападавшего помогли другие учащиеся, находившиеся в здании.
В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
«Следствием установлено, что утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В СК также подтвердили, что, по предварительной информации, нападавший ранее был отчислен из этого учебного заведения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.