Бывший студент с ножом напал на преподавателей в архангельском техникуме

Отчисленный студент устроил поножовщину в архангельском техникуме: ранены две преподавательницы и учащийся. Нападавший задержан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Архангельске 18-летний бывший студент напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства и экономики. Обе женщины госпитализированы. По данным телеграм-канала Baza, ранение также получил один из студентов.

Как пишет Baza, предполагаемым мотивом нападения стала месть за недавнее отчисление. Обезвредить нападавшего помогли другие учащиеся, находившиеся в здании.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

«Следствием установлено, что утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В СК также подтвердили, что, по предварительной информации, нападавший ранее был отчислен из этого учебного заведения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.