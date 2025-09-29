Дома в центре Перми без предупреждения остались на сутки без воды

Как оказалось, в связи с ремонтом сетей на улице Крупской компания «Новогор-Прикамье» на сутки — с 10 утра 29 сентября до 10 утра 30 сентября — отключила водоснабжение в шести домах по улице Революции, а также в домах по улице Островского, Чернышевского, Студенческой. Ремонт плановый, но при этом жильцов трех домов — по адресам улица Революции 4,6 и 8 — об отключении воды никто не предупредил.