Дома в центре Перми без предупреждения остались на сутки без воды

Жильцам пообещали привезти машину с водой — одну на три дома.

Источник: Комсомольская правда

«У нас работала стиральная машина и вдруг — без всякого предупреждения пропала вода», — рассказала жительница дома по Революции.

Как оказалось, в связи с ремонтом сетей на улице Крупской компания «Новогор-Прикамье» на сутки — с 10 утра 29 сентября до 10 утра 30 сентября — отключила водоснабжение в шести домах по улице Революции, а также в домах по улице Островского, Чернышевского, Студенческой. Ремонт плановый, но при этом жильцов трех домов — по адресам улица Революции 4,6 и 8 — об отключении воды никто не предупредил.

Жильцам пообещали привезти машину с водой — одну на три дома. И машина даже пришла. Но точно так же, без предупреждения, причем в 13 часов, то есть в то время, когда большинство людей находились на работе.