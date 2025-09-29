Тайна гибели медведя в Ташкентской области: что произошло на самом деле?

Судя по всему, следов огнестрельных ранений или явных признаков браконьерства пока обнаружено не было. Окончательные причины гибели тянь-шаньского бурого медведя определит экспертный центр Института зоологии Академии наук Узбекистана. До получения официальных результатов заключения тело животного временно хранится в соответствующем отделе лесного хозяйства. После завершения экспертизы ситуация получит правовую оценку.