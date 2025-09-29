Тайна гибели медведя в Ташкентской области: что произошло на самом деле?

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали сотрудники отдела экологии по Бостанлыкскому району и работники Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства.
В ходе изучения ситуации специалисты выяснили, что тянь-шаньский бурый медведь действительно погиб в районе Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства. Однако, по предварительным данным, причиной гибели стало падение животного со скалы высотой примерно 70−80 метров.
Судя по всему, следов огнестрельных ранений или явных признаков браконьерства пока обнаружено не было. Окончательные причины гибели тянь-шаньского бурого медведя определит экспертный центр Института зоологии Академии наук Узбекистана. До получения официальных результатов заключения тело животного временно хранится в соответствующем отделе лесного хозяйства. После завершения экспертизы ситуация получит правовую оценку.
Ситуация находится на контроле у Ташкентского областного управления экологии. О новых подробностях дела власти пообещали сообщить дополнительно.