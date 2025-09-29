Ричмонд
Тайна гибели медведя в Ташкентской области: что произошло на самом деле?

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). Накануне в социальных сетях появились кадры и сообщения о гибели медведя в одном из заповедников Ташкентской области. Пользователи утверждали, что бурого мишку застрелили браконьеры, которые якобы занимаются незаконным вывозом органов диких животных за границу.

Источник: Toshkent viloyati Ekologiya boshqarmasi

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали сотрудники отдела экологии по Бостанлыкскому району и работники Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства.

В ходе изучения ситуации специалисты выяснили, что тянь-шаньский бурый медведь действительно погиб в районе Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства. Однако, по предварительным данным, причиной гибели стало падение животного со скалы высотой примерно 70−80 метров.

Судя по всему, следов огнестрельных ранений или явных признаков браконьерства пока обнаружено не было. Окончательные причины гибели тянь-шаньского бурого медведя определит экспертный центр Института зоологии Академии наук Узбекистана. До получения официальных результатов заключения тело животного временно хранится в соответствующем отделе лесного хозяйства. После завершения экспертизы ситуация получит правовую оценку.

Ситуация находится на контроле у Ташкентского областного управления экологии. О новых подробностях дела власти пообещали сообщить дополнительно.