Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом под Воронежем

На данный момент известно, что за рулем микроавтобуса «ГАЗ- 221717» находился 61-летний мужчина, местный житель. Приблизительно в 8.49 на 5 километре дороги «Латная — с. Нижняя Ведуга» водитель не справился с управлением — машина выехала на встречную полосу, а затем на обочину, где врезалась в дерево.
В результате аварии травмы получил сам водитель микроавтобуса, а также три пассажира: местные жители в возрасте 56, 38 и 8 лет. Все раненые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка.
Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП, которое произошло накануне в Воронежской области — в Россошанском районе насмерть разбился 22-летний водитель «БМВ», его 18-летний пассажир госпитализирован.