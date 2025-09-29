Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом под Воронежем

На данный момент известно, что за рулем микроавтобуса «ГАЗ- 221717» находился 61-летний мужчина, местный житель. Приблизительно в 8.49 на 5 километре дороги «Латная — с. Нижняя Ведуга» водитель не справился с управлением — машина выехала на встречную полосу, а затем на обочину, где врезалась в дерево.