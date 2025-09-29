Из-за строительства «Баден-Баден» в Сысерти возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Свердловской области провел проверку о незаконной постройке банного комплекса «Баден-Баден» в Сысерти. Местные жители давно жаловались на стройку, так как ее развернули на горе Бессонова — в месте, где развивались события Крестьянской войны Емельяна Пугачева. Помимо этого, во время строительства в земле нашли артефакты XVIII века. Часть находок удалось сохранить благодаря краеведам-активистам.
— Следственным отделом по городу Сысерть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», — сообщается в ответе на обращение в СУ СК России по Свердловской области.
История вокруг банного комплекса началась задолго до его строительства. Еще на этапе планирования постройки жители начали собирать петиции против реализации проекта. На что мэр города Дмитрий Нисковских ответил, что «Баден-Баден» все равно построят.
О возбуждении уголовного дела сысертчане настаивали еще в 2024 году, но тогда замруководителя следственного отдела по городу Кирилл Воронов отказал в просьбе. В этом году ситуация изменилась, так как в августе этого года новым руководителем стал Богдан Францишко, который отменил предыдущее постановление.
В июне этого года Baden Family, которым принадлежит комплекс, выставили его часть на продажу за 888 миллионов рублей.