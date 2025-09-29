Из-за строительства «Баден-Баден» в Сысерти возбудили уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сысертчане настаивали еще в 2024 году, но тогда замруководителя следственного отдела по городу Кирилл Воронов отказал в просьбе. В этом году ситуация изменилась, так как в августе этого года новым руководителем стал Богдан Францишко, который отменил предыдущее постановление.