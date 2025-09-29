«Двадцать раз привлекался по линии ГАИ». Под Могилевом водитель фуры скрылся после смертельного наезда

В Могилевском районе водитель фуры сбил насмерть человека и скрылся, рассказали в пресс-службе МВД.
Тело погибшего пешехода с признаками наезда на трассе обнаружили утром 28 сентября недалеко от деревни Брыли в Могилевском районе. Погибшим оказался 57-летний велосипедист. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, его розысками занялись правоохранители.
— В течение нескольких часов фигуранта установили и задержали на территории Минской области, — прокомментировали в МВД.
Установлено, что 33-летний житель Пуховичского района, управляя грузовиком «Ивеко», совершил наезд на велосипедиста, но не остался на месте аварии, пытаясь скрыться.
Также в милиции рассказали, что ранее задержанный водитель уже более 20 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, дважды его лишали водительских прав за пьяное вождение.
Еще мы писали, что белорусских блогеров ограбили в Испании и Италии, а полиция развела руками: «Прямо на парковке престижного отеля под камерами».
И также яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».