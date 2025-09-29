Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под Волгоградом

— В ходе осмотра места происшествия экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог, — сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.