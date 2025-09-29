Ричмонд
Экс-вице-губернатор Свердловской области Чемезов не признал вину в мошенничестве

У его семьи арестовали счета.

Источник: Комсомольская правда

Дети бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова остались без возможности посещать школу. Об этом сообщила адвокат экс-чиновника Мария Кирилова. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину он не признает.

— Счета у всей семьи заблокированы. В том числе, у всех ближних родственников. Таким образом, в настоящее время некому возить детей в школу, приносить продукты и так далее. Осталось забрать детей в детдом и враги семьи восторжествуют, — сообщила адвокат.

Бывшая супруга Олега Чемезова с 18 сентября находится под домашним арестом. Сообщается, что показания на фигурантов уголовного дела дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого обвиняют в получении взятки.

— Смирнов льет грязь на всех, на кого попросят, лишь бы остаться на свободе. Печально, что у нас было такое ЖКХ. Как будто он невиноватый, ему все давали команды, в том числе Олег Леонидович, — добавила Мария Кирилова.

После иска Генеральной прокуратуры о национализации активов бизнеменов Артема Бикова и Алексея Боброва последний был взят под стражу вместе с соратницей Татьяной Черных. А Олег Чемезов проходит одним из многочисленных ответчиков по иску.

Стоит добавить, что бизнесмены уже заявили о готовности передать свои активы государству.