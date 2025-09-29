Ричмонд
Мошенница в Ростовской области обманула 24 человека на 12 миллионов рублей

Жертвами аферы стали люди с ограниченными возможностями.

В Ростовской области завершили расследование дела о мошенничестве, жертвами которого стали 24 человека с инвалидностью. Женщина представлялась сотрудницей прокуратуры и обещала «решить» их проблемы с законом — якобы помочь избежать уголовной ответственности и оформить «легальную» справку об инвалидности. Поверив ей, люди передавали крупные суммы денег. Всего она похитила более 11,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В ходе оперативных действий полицейские изъяли у подозреваемой три автомобиля и золотые украшения на сумму около 3 миллионов рублей — всё это было куплено на похищенные деньги. Уголовное дело, возбуждённое по нескольким частям статьи 159 УК РФ (мошенничество), направлено в суд. Теперь женщине предстоит ответить за свои действия перед законом.