Мошенница в Ростовской области обманула 24 человека на 12 миллионов рублей

В Ростовской области завершили расследование дела о мошенничестве, жертвами которого стали 24 человека с инвалидностью. Женщина представлялась сотрудницей прокуратуры и обещала «решить» их проблемы с законом — якобы помочь избежать уголовной ответственности и оформить «легальную» справку об инвалидности. Поверив ей, люди передавали крупные суммы денег. Всего она похитила более 11,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.