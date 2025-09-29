11 несовершеннолетних пострадали в ДТП за неделю в Иркутске

11 детей и подростков пострадали в результате ДТП в Иркутске за прошедшую неделю, с 22 по 28 сентября. Прокуратура поставила на контроль проверки, организованные Госавтоинспекцией в связи с происшествиями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Предварительно, 22 сентября в Ленинском округе водитель автомашины Mazda Premacy наехал на 13-летнюю девочку во дворе одного из домов. Позже в этот же день водитель мотоцикла BMW Adventure наехал на 5-летнего ребенка. 24 сентября водитель автомашины Nissan Murano совершил наезд на 17-летнего пешехода.
28 сентября после столкновения с легковушкой Honda FGN пострадал 11-летний ребенок, управлявший CИМ.
22 сентября15-летний подросток, управляя автомашиной Toyota Corolla, допустил наезд на препятствиеи перевернулся, в результате травмы получил водитель и двое несовершеннолетних пассажиров.
23 сентября на Академическом мосту в результате столкновения автомашин Toyota Caldina, BMW с маршрутным автобусом Mercedes-Benz пострадали двое несовершеннолетних пассажира автобуса. 24 сентября в Свердловском округе после столкновения автомашин Toyota Passo и Toyota Corolla травмированы двое несовершеннолетних пассажиров первого авто.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
Напомним, ДТП с участием двух иномарок произошло в Ангарске накануне, 28 сентября. Видео с места аварии распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как одна машина на высокой скорости врезалась в другой автомобиль. На месте работают бригада скорой помощи и пожарные.