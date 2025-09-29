11 несовершеннолетних пострадали в ДТП за неделю в Иркутске

11 детей и подростков пострадали в результате ДТП в Иркутске за прошедшую неделю, с 22 по 28 сентября. Прокуратура поставила на контроль проверки, организованные Госавтоинспекцией в связи с происшествиями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.