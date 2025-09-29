В Минске бывшая работница театра получила 10 лет колонии за работу под угрозами

Бывшая работница минского театра получила 10 лет колонии за незаконную работу, пишет агентство «Минск-Новости».
Тюремный срок получила 44-летняя ранее не судимая минчанка, которая нашла «подработку» на наркомаркет.
Правоохранители установили, что в феврале 2024-го фигурантка стала наркозакладчицей. Куратор сказал ей забрать свертки у водителя такси и у маршрутчика. В «посылках» было более 1,1 килограмма запрещенных веществ, которые женщина расфасовала и спрятала в своей квартире, оставив после часть наркотика в агрогородке Колодищи.
Потом, продолжая работать на наркошоп, минчанка в лесу рядом с деревней Копище забрала еще один 300-граммовый сверток с психотропом, с которым ее задержали до расфасовки.
В суде экс-работница театра свою вину не признала. Она сказала, что работу нашла в интернете по объявлению, где предлагалось стать курьером по доставке грузов. Обвиняемая сказала, что планировала прекратить работу, но куратор заявил, что она причастна к сбыту наркотиков, и угрожал физической расправой. В милицию при этом минчанка не обратилась.
В прокуратуре пояснили, что ранее фигурантка работала в одном из минских театров, воспитывает 14-летнего ребенка, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась.
Суд приговорил ее к 11 годам заключения в колонии и штрафу 300 базовых величин (12,6 тысячи белорусских рублей в сентябре 2025-го). А по амнистии она была освобождена от назначенного наказания частично на 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
