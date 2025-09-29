Ричмонд
В Краснодаре осужден житель Абхазии, расстрелявший двух человек

Краснодарский краевой суд приговорил уроженца Абхазии Зураба Панцулая к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в ночь на 12 июля 2019 года осужденный Панцулая вместе с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, прибыл на встречу со знакомыми для урегулирования конфликта. В ходе разговора он достал из багажника автомобиля автомат Калашникова и произвел не менее пяти выстрелов в оппонентов. Один из потерпевших скончался в больнице, второй выжил.

Подсудимый вину не признал, однако суд счел доказательства обвинения достаточными для вынесения обвинительного приговора. Решение суда пока не вступило в законную силу.