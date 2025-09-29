В Краснодаре осужден житель Абхазии, расстрелявший двух человек

По данным следствия, в ночь на 12 июля 2019 года осужденный Панцулая вместе с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, прибыл на встречу со знакомыми для урегулирования конфликта. В ходе разговора он достал из багажника автомобиля автомат Калашникова и произвел не менее пяти выстрелов в оппонентов. Один из потерпевших скончался в больнице, второй выжил.