В Сысерти мальчика сбили на пешеходном переходе, когда он шел в детский сад

В Сысерти в ДТП пострадал ребенок.

Источник: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области

В Сысерти утром 29 сентября в районе дома 155 по улице Карла Маркса, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 6-летний мальчик вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в детский сад. В этот момент его сбил водитель «Ниссан Джук». Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.

— Автоинспекторами установлено, что автомобилем управляла местная жительница, 52-летняя женщина, имеющая 26-летний стаж вождения, — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Свердловской области.

Со слов женщины, она не увидела ребенка из-за слепящего солнца и замерзшего лобового стекла. По факту аварии ведется проверка.