В Сысерти мальчика сбили на пешеходном переходе, когда он шел в детский сад

В Сысерти утром 29 сентября в районе дома 155 по улице Карла Маркса, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 6-летний мальчик вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в детский сад. В этот момент его сбил водитель «Ниссан Джук». Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.