В Госавтоинспекции сообщили о гибели прохожего под автобусом в Ростове

Предварительно, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но вблизи пешеходного перехода. В этот момент на него наехал автобус «Нефаз», следующий по маршруту № 3 Главный ж/д вокзал — Лесничество. За рулем общественного транспорта находился 58-летний водитель, он вез около 50 пассажиров.