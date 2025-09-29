В Госавтоинспекции сообщили о гибели прохожего под автобусом в Ростове

В Ростове-на-Дону водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину, вышедшего на дорогу. Трагедия произошла сегодня, 29 сентября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент случился около 8 часов утра на улице Привокзальной.
Предварительно, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но вблизи пешеходного перехода. В этот момент на него наехал автобус «Нефаз», следующий по маршруту № 3 Главный ж/д вокзал — Лесничество. За рулем общественного транспорта находился 58-летний водитель, он вез около 50 пассажиров.
Погиб мужчина, на вид ему 40 лет. Личность устанавливается. Детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах.