Предприниматель Алексей Бобров обжаловал арест в Екатеринбурге

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Апелляционная жалоба поступила в Верх-Исетский райсуд. Также защита председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных обжаловала решение этого же суда на ее арест.
ЕАН писал, что Алексей Бобров и Татьяна Черных были заключены под стражу 24 сентября на срок до 15 ноября. 16 сентября в отношении Черных, Боброва и группы лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Оно связано с субсидиями, выделенными АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) со стороны министерства ЖКХ Свердловской области.
Показания по делу в течение нескольких дней давал бывший министр ЖКХ Николай Смирнов. Он рассказал про механизм получения субсидий и обстоятельства, отметили в ходе заседания суда. По данным Смирнова, субсидии шли не на развитие теплосетей, а на погашение долгов ОТСК перед поставщиками.
Черных отмечает, что никаких документов нет, а Смирнов рассказал это, «чтобы выйти из тюрьмы», вспомнив о концессии через десять лет. Следователи обвиняют Черных в том, что она «просила субсидии». Алексей Бобров, по версии следствия, также участвовал в мошеннической схеме. Он, согласно материалам, давал распоряжения предоставлять властям Свердловской области искаженные данные о стоимости проведенных работ.