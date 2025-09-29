Предприниматель Алексей Бобров обжаловал арест в Екатеринбурге

Черных отмечает, что никаких документов нет, а Смирнов рассказал это, «чтобы выйти из тюрьмы», вспомнив о концессии через десять лет. Следователи обвиняют Черных в том, что она «просила субсидии». Алексей Бобров, по версии следствия, также участвовал в мошеннической схеме. Он, согласно материалам, давал распоряжения предоставлять властям Свердловской области искаженные данные о стоимости проведенных работ.