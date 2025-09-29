Ричмонд
Вероятная причина — короткое замыкание. При пожаре в Щучинском районе погиб мужчина

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Щучинском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в ведомстве, 28 сентября в 05.06 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Каменка. Когда подразделения МЧС прибыли по указанному адресу, кровля деревянного строения была охвачена огнем.

При проведении разведки и тушении пожара на полу в жилой комнате огнеборцы обнаружили 67-летнего хозяина дома без признаков жизни.

Причину и обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в месте установки холодильника.