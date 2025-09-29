В Новосибирске 68-летний мужчина упал с крутого берега и погиб

Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), 68-летний мужчина сорвался с крутого берега, упал в воду и ударился головой о камень. Полученная травма привела к захлебыванию. Несмотря на усилия спасателей, спасти сибиряка не удалось.