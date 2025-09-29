Ричмонд
Загорелся торговый центр «Горский» в Новосибирске

Посетителей и сотрудников эвакуируют из здания.

Источник: AP 2024

В Новосибирске в понедельник, 29 сентября, загорелся ТЦ «Горский» на улице Немировича-Данченко. Об этом редакции НДН.инфо сообщили очевидцы.

На месте происшествия работают пожарные. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили факт возгорания.

«Возгорание произошло на четвертом этаже. Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы тушат пожар, вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Кирилл Суржик.