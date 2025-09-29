ФСБ задержала иностранца по делу о терроризме в Волгограде

Как удалось установить правоохранителям, 28-летний иностранец, находясь в Волгограде, активно вербовал жителей. Он склонял их к участию в деятельности международной террористической организации, которая признана запрещенной на территории страны. Помимо личного общения, задержанный активно использовал интернет для распространения своих идей. В публичных сообществах в сети он размещал текстовые и видеоматериалы, которые содержали явные признаки пропаганды преступной идеологии.