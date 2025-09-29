Ричмонд
ФСБ задержала иностранца по делу о терроризме в Волгограде

28-летний мужчина склонял к участию в запрещенных организациях и распространял экстремистские материалы среди волгоградцев.

Источник: УФСБ

В Волгограде сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с региональным Главком МВД задержали иностранца. Молодого мужчину подозревают в содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФСБ.

Как удалось установить правоохранителям, 28-летний иностранец, находясь в Волгограде, активно вербовал жителей. Он склонял их к участию в деятельности международной террористической организации, которая признана запрещенной на территории страны. Помимо личного общения, задержанный активно использовал интернет для распространения своих идей. В публичных сообществах в сети он размещал текстовые и видеоматериалы, которые содержали явные признаки пропаганды преступной идеологии.

На основании оперативных материалов завели уголовное дело. В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела, устанавливают возможные связи задержанного, а также проверяют его причастность к другим эпизодам.