ФСБ задержала иностранца по делу о терроризме в Волгограде

В Волгограде сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с региональным Главком МВД задержали иностранца. Молодого мужчину подозревают в содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФСБ.
Как удалось установить правоохранителям, 28-летний иностранец, находясь в Волгограде, активно вербовал жителей. Он склонял их к участию в деятельности международной террористической организации, которая признана запрещенной на территории страны. Помимо личного общения, задержанный активно использовал интернет для распространения своих идей. В публичных сообществах в сети он размещал текстовые и видеоматериалы, которые содержали явные признаки пропаганды преступной идеологии.
На основании оперативных материалов завели уголовное дело. В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела, устанавливают возможные связи задержанного, а также проверяют его причастность к другим эпизодам.