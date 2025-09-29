Ричмонд
Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Три человека погибли и 26 получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли на крымских дорогах в течение минувшей недели. Такие цифры приводит республиканское управление Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 22 по 28 сентября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых трое погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 26 получили ранения различной степени тяжести, в том числе шесть несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

С участием пешеходов в Крыму произошло три аварии, в которых пострадали трое детей, уточнили в пресс-службе.

В ГАИ по региону также рассказали, что за неделю правоохранители пресекли 141 факт управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 21 водитель привлечен повторно, им уже грозит уголовная ответственность.

В период с 15 по 21 сентября в Крыму было зарегистрировано почти вдвое больше ДТП.

Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.