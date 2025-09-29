Более 100 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

За неделю, с 22 по 28 сентября, в Ростовской области потушили 105 пожаров. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
— Потушили 67 техногенных пожаров, при которых были спасены 16 человек, еще три человека погибли. Кроме того, произошло 36 возгораний сухой растительности на площади в 1,24 га, а также два лесных пожара, — сообщает ведомство.
Спасатели работали на местах 31 ДТП, семь человек спасли. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.
Подпишись на нас в Telegram.