Более 100 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

За неделю спасатели Ростовской области выезжали на 105 пожаров и 31 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За неделю, с 22 по 28 сентября, в Ростовской области потушили 105 пожаров. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

— Потушили 67 техногенных пожаров, при которых были спасены 16 человек, еще три человека погибли. Кроме того, произошло 36 возгораний сухой растительности на площади в 1,24 га, а также два лесных пожара, — сообщает ведомство.

Спасатели работали на местах 31 ДТП, семь человек спасли. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

