Баржа повредила шлюзовые ворота на реке Свирь в Ленобласти

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не было.

Источник: Комсомольская правда

В Лодейнопольском районе области произошел инцидент на реке Свирь — баржа повредила шлюзовые ворота. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

— Вчера около 8 утра баржа при выходе из шлюзовой камеры совершила навал на правую створку верхних шлюзовых ворот. В результате столкновения были повреждены привальный брус и металлическая облицовка ворот, — рассказали в транспортной полиции.

Происшествие обошлось без человеческих жертв. Также не произошло разлива нефтепродуктов и водотечности, что исключает экологическую угрозу для акватории реки.

В настоящее время транспортными полицейскими проводится проверка по факту инцидента. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба. Предстоит выяснить, что именно привело к столкновению баржи со шлюзовыми воротами.