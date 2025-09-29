Екатеринбургский журналист Денис Аллаяров останется в СИЗО

Карпов находится под следствием по другому делу, его обвиняют в получении больших взяток, но не только от племянника. Впоследствии стало известно, что на Дениса Аллаярова дал показания его коллега — журналист городского издания. По некоторым данным, этот корреспондент, оставшийся на свободе, периодически звонит родным Дениса Аллаярова. Он просит их повлиять на Дениса, чтобы тот признал вину, и тогда его отпустят домой. Александр Лукманов.