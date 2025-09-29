Екатеринбургский журналист Денис Аллаяров останется в СИЗО

Процесс был закрыт от прессы по ходатайству следствия. Сам Аллаяров просил оставить в зале представителей прессы. ЕАН писал, что 5 июня утром в редакцию Ura.ru нагрянули сотрудники полиции и СКР. У редактора свердловского корпункта Дениса Аллаярова и сотрудников прошли обыски. В тот же день Аллаяров был арестован на два месяца и помещен в СИЗО. Остальные работники редакции проходят по делу свидетелями.
СКР обвиняет Аллаярова в покупке служебной информации: якобы он за 20 тыс. рублей покупал у своего родного дяди Андрея Карпова, на тот момент работника полиции, сводку о происшествиях за день. Как пишет Ura.ru, обвинение Аллаярову изменили, теперь в его деле фигурируют несколько эпизодов на общую сумму 120 тыс. рублей.
Карпов находится под следствием по другому делу, его обвиняют в получении больших взяток, но не только от племянника. Впоследствии стало известно, что на Дениса Аллаярова дал показания его коллега — журналист городского издания. По некоторым данным, этот корреспондент, оставшийся на свободе, периодически звонит родным Дениса Аллаярова. Он просит их повлиять на Дениса, чтобы тот признал вину, и тогда его отпустят домой. Александр Лукманов.