В Ростовской области столкнулись и загорелись автомобили, есть погибший

По информации ведомства, авария произошла около 8 часов утра на трассе Ростов — Волгодонск. Предварительно, 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с «ГАЗелью». «ГАЗель» опрокинулась, а «Форд» продолжил движение и врезался во встречный «КамАЗ».