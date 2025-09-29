В Ростовской области столкнулись и загорелись автомобили, есть погибший

Утром 29 сентября на трассе в Ростовской области столкнулись и загорелись автомобили, один человек погиб. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По информации ведомства, авария произошла около 8 часов утра на трассе Ростов — Волгодонск. Предварительно, 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с «ГАЗелью». «ГАЗель» опрокинулась, а «Форд» продолжил движение и врезался во встречный «КамАЗ».
— В результате водитель легковой машины погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
