Самолет «Ангары» в Бодайбо прервал взлет из-за технической неисправности

Сегодня, 29 сентября, в 10.18 в аэропорту столицы Приангарья произошло авиационное событие. У воздушного судна «Ангары», выполняющего рейс по маршруту Иркутск-Бодайбо, при разбеге по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности, в связи с чем самолет вернулся на место стоянки, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают пресс-службы Восточного МСУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту ВС находились четыре члена экипажа и 37 пассажиров. Пострадавших нет.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске следователи устанавливали обстоятельства авиационного события с самолетом рейсом Иркутск — Бодайбо. Известно, что судно, находясь на предварительном старте на взлетно-посадочной полосе аэропорта, по технической причине запросило возврат на место стоянки.