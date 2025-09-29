Самолет «Ангары» в Бодайбо прервал взлет из-за технической неисправности

Сегодня, 29 сентября, в 10.18 в аэропорту столицы Приангарья произошло авиационное событие. У воздушного судна «Ангары», выполняющего рейс по маршруту Иркутск-Бодайбо, при разбеге по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности, в связи с чем самолет вернулся на место стоянки, пишет ИА IrkutskMedia.