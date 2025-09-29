На трассе в Башкирии насмерть сбили медведя.

На дороге Мраково-Мурадымово, рядом с деревней Сатлыки, водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил медведя и скрылся с места аварии. Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь минэкологии РБ Ренара Газина.
На место ДТП выехали специалисты ведомства, они провели оценку ущерба, причиненного животному миру — 60 тысяч рублей. Тело погибшего животного утилизировали. Предположительно, косолапый вышел полакомиться подсолнухами.
В минэкологии Башкортостана напоминают, что в темно время суток, когда активность диких животных возрастает, важно соблюдать скоростной режим. При авариях необходимо позвонить в госавтоинспекцию. Если у автолюбителя нет полиса ОСАГО, то ему придется самому возмещать ущерб. Категорически запрещается приближаться к пострадавшему животному и скрываться с места происшествия, поскольку такие действия караются законом вплоть до лишения прав сроко.