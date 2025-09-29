«Концессии» назвали причину аварии на трубопроводе на юге Волгограда

Как объяснили в «Концессиях», причиной стала нештатная ситуация, возникшая после завершения плановых ремонтных работ на сетях. Когда систему начали заполнять водой, произошел технологический сбой. Пока специалисты устраняют аварию, для жителей района организован подвоз питьевой воды. Автоцистерны курсируют по заявкам, которые принимаются по телефону Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ: +7 (8442) 333−134.