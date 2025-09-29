«Концессии» назвали причину аварии на трубопроводе на юге Волгограда

Жители Красноармейского района Волгограда столкнулись с временными неудобствами из-за аварии на труборопроводе. Коммунальные службы активно работают над устранением аварии, обещая восстановить подачу воды уже сегодня, 29 сентября, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на компанию.
Как объяснили в «Концессиях», причиной стала нештатная ситуация, возникшая после завершения плановых ремонтных работ на сетях. Когда систему начали заполнять водой, произошел технологический сбой. Пока специалисты устраняют аварию, для жителей района организован подвоз питьевой воды. Автоцистерны курсируют по заявкам, которые принимаются по телефону Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ: +7 (8442) 333−134.
В первую очередь чистая вода доставляется в социальные объекты — детские сады, больницы и школы. Уже сейчас водовозки направлены в поселок Верхняя Судоверфь, а также по адресам: ул. Кедроградская, 1А и Танеева, 14.