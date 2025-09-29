Архангельский студент репетировал нападение на колледж в игре Minecraft

В Архангельском техникуме строительства и экономики 18-летний бывший студент, вооруженный ножом, напал на предподавателей и учащихся. В результате пострадали три человека, завуч находится в тяжелом состоянии. По предварительной версии, мотивом стала месть за отчисление.
По данным телеграм-канала Mash, нападавшего зовут Артемий Корюков. Он учился на специальности «установщик кондиционеров и сантехник» и был отчислен со второго курса за неуспеваемость. Корюков заранее готовился к нападению, создав в игре Minecraft точную копию техникума, где виртуально расправился с преподавателями и студентами. Он приобрел орудие и маску, а за два часа до атаки сменил фотографию в соцсети на изображение вооруженного мужчины в маске.
Мать Артемия рассказала Baza, что сын скрыл от нее факт отчисления. Он был замкнутым молодым человеком без друзей и конфликтовал с другими студентами. При этом в школе он характеризовался положительно: занимался авиамодельным спортом и побеждал в соревнованиях по ракетомоделированию.
Нападение произошло во время первого урока. По информации Baza, Корюков в маске и перчатках ворвался в кабинет и нанес преподавателю несколько ударов ножом в спину и шею. Ключевую роль в задержании нападавшего сыграли студенты, среди которых особенно отличился 19-летний Михаил. Он не испугался и вместе с другими парнями смог обезвредить нададавшего.
Всего пострадали три человека. Как уточняет SHOT, это завуч и преподаватель русского языка Ольга Иванова, социальный педагог Татьяна Винокурова и один из студентов. По версии канала, главной целью была Иванова, так как она состояла в комиссии, принявшей решение об отчислении.
На момент нападения в здании не было металлоискателей, а дежурная на входе не проверяла документы, что позволило бывшему студенту беспрепятственно пронести нож в рюкзаке.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, Корюкову грозит до 15 лет лишения свободы.