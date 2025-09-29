Архангельский студент репетировал нападение на колледж в игре Minecraft

По данным телеграм-канала Mash, нападавшего зовут Артемий Корюков. Он учился на специальности «установщик кондиционеров и сантехник» и был отчислен со второго курса за неуспеваемость. Корюков заранее готовился к нападению, создав в игре Minecraft точную копию техникума, где виртуально расправился с преподавателями и студентами. Он приобрел орудие и маску, а за два часа до атаки сменил фотографию в соцсети на изображение вооруженного мужчины в маске.