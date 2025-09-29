В Прикамье экс-директора муниципального учреждения осудят за уклонение от налогов

Уголовное дело расследовалось Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК по Пермскому краю при участии сотрудников полиции и налоговой службы. В ходе работы было установлено, что обвиняемый действовал в ущерб интересам как общества, так и государства. Судом наложен арест на имущество экс-директора на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.