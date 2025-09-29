В Прикамье экс-директора муниципального учреждения осудят за уклонение от налогов

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения из Чайковского округа. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств, подлежащих уплате в виде налогов. Речь идет о крупной сумме — более 8,6 миллиона рублей.
По данным следствия, с июня по октябрь 2023 года, зная о налоговой задолженности, экс-директор направлял средства учреждения на другие нужды, игнорируя обязательства перед государством. Возглавляемая им организация занималась сбором, переработкой и утилизацией отходов.
Уголовное дело расследовалось Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК по Пермскому краю при участии сотрудников полиции и налоговой службы. В ходе работы было установлено, что обвиняемый действовал в ущерб интересам как общества, так и государства. Судом наложен арест на имущество экс-директора на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.
Отмечается, что ущерб, причинённый его действиями, он возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.