«Оставила умирать свою дочь в машине»: пьяная мать устроила ДТП в Забайкалье и сбежала с места

В Забайкалье следователи задержали 35-летнюю женщину, которая причастна к смерти своей дочери. Вечером, 28 сентября 2025 года, сибирячка находилась за рулем автомобиля «Toyota Platz» в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала на обочину, где транспортное средство и перевернулось. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.