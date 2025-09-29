«Оставила умирать свою дочь в машине»: пьяная мать устроила ДТП в Забайкалье и сбежала с места

В Забайкалье следователи задержали 35-летнюю женщину, которая причастна к смерти своей дочери. Вечером, 28 сентября 2025 года, сибирячка находилась за рулем автомобиля «Toyota Platz» в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала на обочину, где транспортное средство и перевернулось. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
— От полученных при ДТП травм погибла 13-летняя дочь водителя, которая была в тот момент в салоне авто. После аварии женщина покинула место аварии, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Женщину задержали и допросили. Следователи назначили судебные экспертизы и завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжённое с оставлением места ДТП». За это подозреваемой может грозить до 12 лет лишения свободы.