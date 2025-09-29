В Самаре пассажир Volkswagen пострадал в ДТП с Chevrolet

В воскресенье, 28 сентября, в 04:00 в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал один человек. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в Chevrolet. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Молодой человек ехал по улице Куйбышева в направлении улицы Льва Толстого. Перед началом движения он не убедился в безопасности маневра», — рассказали в пресс-службе.
В это время за рулем Chevrolet двигался 26-летний автомобилист. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал пассажир Volkswagen — 27-летний мужчина. С места аварии его доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.