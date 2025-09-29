Медсестра из Кушвы осуждена за подделку больничных листов

В октябре и декабре 2023 года, а также в сентябре и октябре 2024 года она несколько раз создавала электронные листы временной нетрудоспособности. Для этого медсестра входила в медицинскую систему через учётную запись терапевта на служебном компьютере. Эти фиктивные документы позволяли её знакомому не появляться на работе.