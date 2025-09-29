Ричмонд
Медсестра из Кушвы осуждена за подделку больничных листов

В Кушве медсестра осуждена на полтора года за поддельные больничные листы.

Источник: Комсомольская правда

Кушвинский городской суд вынес приговор 49-летней медсестре Центральной районной больницы за подделку документов. Женщина изготавливала фиктивные больничные листы. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В октябре и декабре 2023 года, а также в сентябре и октябре 2024 года она несколько раз создавала электронные листы временной нетрудоспособности. Для этого медсестра входила в медицинскую систему через учётную запись терапевта на служебном компьютере. Эти фиктивные документы позволяли её знакомому не появляться на работе.

— Сотрудница ГАУЗ Свердловской области «Центральная районная больница Кушвы» признана виновной в совершении преступлений по части 1 статьи 327 УК РФ «Изготовление официального документа, освобождающего от обязанностей, в целях его использования», — уточнили в прокуратуре.

Кушвинский городской суд приговорил медсестру к полутора годам ограничения свободы.